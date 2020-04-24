Карантинный "бизнес": на Буковине мужчина за деньги пускал жителей погулять на своем цветочном поле

Новости Украины:Мужчина на Буковине за плату пускал желающих погулять в своем цветочном поле.

На Буковине обнаружили нарушителя карантина - мужчина за плату пускал желающих в свое цветочное поле.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области.

"Полицейские обнаружили нарушение карантинных ограничительных мер. Во время мониторинга социальных сетей полицейские Новоселицкого отделения полиции обнаружили заметки, на которых были зафиксированы признаки нарушения карантина в селе Магала. Правоохранители установили, что местный житель за оплату запускал желающих на свое цветочное поле. Потому - количество граждан превышало допустимую норму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за нарушение карантинных ограничений на частного предпринимателя полицейские составили протокол по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (за организацию массового мероприятия рекламно-коммерческого характера).