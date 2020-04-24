На Донбассе боец ВСУ получил огнестрельное осколочное ранение

Новости Украины:Сегодня, 24 апреля, боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ООС, в результате чего ранен военнослужащий ВС.

В пятницу, 24 апреля, боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил, вследствие чего ранение получил один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции.

"Так, у населенного пункта Лебединское противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное осколочное ранение", - сообщается на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Раненному бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь. Потери противника уточняются", - заверили в пресс-центре ООС.