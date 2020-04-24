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На Донбассе боец ВСУ получил огнестрельное осколочное ранение

На Донбассе боец ВСУ получил огнестрельное осколочное ранение
10:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Сегодня, 24 апреля, боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ООС, в результате чего ранен военнослужащий ВС.

В пятницу, 24 апреля, боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил, вследствие чего ранение получил один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции.

"Так, у населенного пункта Лебединское противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное осколочное ранение", - сообщается на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Раненному бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

На Донбассе ранены трое украинских военных

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь. Потери противника уточняются", - заверили в пресс-центре ООС.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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