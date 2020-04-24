На Байковом кладбище в Киеве произошел пожар

Новости Украины:В столице на территории Байкового кладбища произошел пожар.

В Киеве неизвестные подожгли Байковое кладбище в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

Инцидент произошел в четверг, 23 апреля, в 19:42.

На место происшествия прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения.

Пожарники установили, что горит мусор в пяти отдельных очагах на территории "Байкового" кладбища, общей площадью 100 квадратных метров. В 21:17 спасатели ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара стало "занесение постороннего источника зажигания (поджог) неизвестными лицами".

Что известно о Байковом кладбище? Расположено в Голосеевском районе Киева. Памятник истории и культуры: один из старейших в городе, хоронить здесь начали еще в 1834 году. Площадь – 72,47 гектара. Закрыто для массовых захоронений.