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На Байковом кладбище в Киеве произошел пожар

На Байковом кладбище в Киеве произошел пожар
14:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В столице на территории Байкового кладбища произошел пожар.

В Киеве неизвестные подожгли Байковое кладбище в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

Инцидент произошел в четверг, 23 апреля, в 19:42.

На место происшествия прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения.

Пожарники установили, что горит мусор в пяти отдельных очагах на территории "Байкового" кладбища, общей площадью 100 квадратных метров. В 21:17 спасатели ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.

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По предварительным данным, причиной пожара стало "занесение постороннего источника зажигания (поджог) неизвестными лицами".

Что известно о Байковом кладбище? Расположено в Голосеевском районе Киева. Памятник истории и культуры: один из старейших в городе, хоронить здесь начали еще в 1834 году. Площадь – 72,47 гектара. Закрыто для массовых захоронений.

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Киев, Пожар, ГСЧС, Байковое кладбище.
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