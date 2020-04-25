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На Донбассе ранили двух украинских военных

На Донбассе ранили двух украинских военных
07:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинский военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил. 24 апреля противник применил против наших воинов запрещеные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие…Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Павлополь, Лебединское, Старогнатовка, Широкино Орехово, Хутор Вильный, Новотошковское, Новозвановка.

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По данным украинской разведки, 24 апреля украинские военнослужащие ранили. одного боевика НВФ.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Восток". По позициям в районе Авдеевки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В ответ наши военнослужащие оперативно применяли дежурные огневые средства. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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