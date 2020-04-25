Сила стихии: Непогода обесточила 11 сел на Закарпатье (Фото)

Новости Украины:В ГСЧС дали отчет о последствиях непогоды на Закарпатье.

В субботу на Закарпатье из-за порывистого ветра и дождя обесточены 11 сел в четырех районах области, а также повалены деревья на автодороги. Спасатели и другие службы жизнеобеспечения ликвидируют последствия непогоды.

Об этом информирует управление ГСЧС в Закарпатской области в Facebook.

"После обеда 25 апреля на территории области наблюдались неблагоприятные погодные условия (порывистый ветер и дождь), в результате которых произошло падение деревьев и обесточивание населенных пунктов края. Спасатели и другие службы жизнеобеспечения ликвидируют последствия непогоды на Закарпатье", - говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 17:15 зафиксировано обесточивание 11 населенных пунктов в Хустском (3 полностью, 1 частично), Береговском (4 полностью, 1 частично), Виноградовском (1 полностью) и Великоберезнянском (1 частично) районах. На местах работают аварийные бригады РЭС, и вскоре электроснабжение будет восстановлено.

Кроме того, ветер повалил 8 деревьев на автодороги в Береговском, Свалявском, Иршавском районах и городе Мукачево. Для ликвидации последствий падения деревьев и веток на места привлечены спасатели местных пожарно-спасательных подразделений. Все деревья распылены и убраны с мест их падения.

Информация о пострадавших в результате непогоды лиц в ГСЧС не поступала.