В Подольске семейный врач заразил коронавирусом 32 медиков

Новости Украины:В Подольской больнице коронавирусом заболели 32 медиков.

В Одесской области по состоянию на вечер 25 апреля лабораторно подтверждены 219 случаев COVID-19, в том числе установлено, что один из семейных врачей Подольской больницы заразил по меньшей мере 32 медработников.

Об этом сообщает председатель Одесской облгосадминистрации на своей странице в Facebook.

"Только что пришли результаты ПЦР-тестов медработников из Подольска, в котором из-за эпидемической ситуации было решено усилить карантин и протестировать ПЦР-методом всех медработников. Результаты неутешительны. 32 положительных результата на тесты у медработников Подольской больницы", - отметил Куцый.

По данным эпидемиологов, они были в контакте с больным коронавирусом врачом семейной медицины.

Глава ОГА уточнил, что "по состоянию на 19 час. 30 мин. только в городе Подольск зафиксировано 88 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Сейчас ожидают окончательных результатов ПЦР-тестирования медработников городской больницы".

Из-за сложившейся ситуации в Подольске, Куцый экстренно созвал заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором будут приняты неотложные меры по противодействию распространения СOVID-19.

По состоянию на вечер 25 апреля в Одесской области лабораторно подтверждены 219 случаев заболевания.

Как сообщалось, в райцентре Подольск из-за вспышки CОVID-19 22 апреля введен комплекс дополнительных противоэпидемических мероприятий. В частности, запрещен проезд транзитного транспорта, работа всех субъектов хозяйствования, кроме торговли продуктами питания, топливом, лекарствами, а также приостановлен амбулаторный прием больных. Людям рекомендовано минимизировать пребывание в общественных местах.

Подольская городская больница была закрыта на двухнедельный карантин, охрану ее по периметру осуществляют нацгвардейцы и полицейские. В городе было сделаны 273 забора биологического материала на ПЦР-тестирование.