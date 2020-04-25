Скачать
Воскресенье, 26.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В МОН заявили, что учителя осенью пройдут с учениками материал, который пришелся на карантин
В МОН заявили, что учителя осенью пройдут с учениками материал, который пришелся на карантин
Сила стихии: Непогода обесточила 11 сел на Закарпатье (Фото)
Сила стихии: Непогода обесточила 11 сел на Закарпатье (Фото)
Формула-1 продлила карантин для команд
Формула-1 продлила карантин для команд
Антипасха 2020: народные приметы и традиции
Антипасха 2020: народные приметы и традиции

В Подольске семейный врач заразил коронавирусом 32 медиков

В Подольске семейный врач заразил коронавирусом 32 медиков
23:21 Сб, 25 Апрель 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Подольской больнице коронавирусом заболели 32 медиков.

В Одесской области по состоянию на вечер 25 апреля лабораторно подтверждены 219 случаев COVID-19, в том числе установлено, что один из семейных врачей Подольской больницы заразил по меньшей мере 32 медработников.

Об этом сообщает председатель Одесской облгосадминистрации на своей странице в Facebook.

"Только что пришли результаты ПЦР-тестов медработников из Подольска, в котором из-за эпидемической ситуации было решено усилить карантин и протестировать ПЦР-методом всех медработников. Результаты неутешительны. 32 положительных результата на тесты у медработников Подольской больницы", - отметил Куцый.

По данным эпидемиологов, они были в контакте с больным коронавирусом врачом семейной медицины.

Глава ОГА уточнил, что "по состоянию на 19 час. 30 мин. только в городе Подольск зафиксировано 88 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Сейчас ожидают окончательных результатов ПЦР-тестирования медработников городской больницы".

Из-за сложившейся ситуации в Подольске, Куцый экстренно созвал заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором будут приняты неотложные меры по противодействию распространения СOVID-19.

Covid-19: В Запорожье в одном из общежитий выявлены 11 зараженных

По состоянию на вечер 25 апреля в Одесской области лабораторно подтверждены 219 случаев заболевания.

Как сообщалось, в райцентре Подольск из-за вспышки CОVID-19 22 апреля введен комплекс дополнительных противоэпидемических мероприятий. В частности, запрещен проезд транзитного транспорта, работа всех субъектов хозяйствования, кроме торговли продуктами питания, топливом, лекарствами, а также приостановлен амбулаторный прием больных. Людям рекомендовано минимизировать пребывание в общественных местах.

Подольская городская больница была закрыта на двухнедельный карантин, охрану ее по периметру осуществляют нацгвардейцы и полицейские. В городе было сделаны 273 забора биологического материала на ПЦР-тестирование.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Семейный врач, Коронавирус, Подольск, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем дочери: стихи, проза, открытки
02 Маникюр 2020: красивые идеи дизайна на миндальную форму ноготков (Фото)
03 Причины появления прыщей на лице и теле
04 С Днем дочери 2020! Красивые СМС-поздравления и открытки
05 День дочери 2020: история и особенности праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронакризис: Германия готова взять на себя больше, чем было в планах
Коронакризис: Германия готова взять на себя больше, чем было в планах
В мире уже более 200 тысяч смертей от COVID-19
В мире уже более 200 тысяч смертей от COVID-19
В СМИ опубликовали сообщение о смерти Ким Чен Ына
В СМИ опубликовали сообщение о смерти Ким Чен Ына
Мадонна поздравила своего 27-летнего бойфренда с днем рождения (Фото)
Мадонна поздравила своего 27-летнего бойфренда с днем рождения (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь