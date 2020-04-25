На Кировоградщине более полусотни человек вылечились от коронавируса

Новости Украины:В Кировоградской области более полусотни случаев излечений от коронавируса подтвердили.

За минувшие сутки еще 18 человек вылечились от COVID-19 в Кировоградской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

Лабораторно подтвердили выздоровления 54-летней женщины из Знаменки, выздоровели 17 жителей Кропивницкого. Среди них — 12-летняя девочка и 8 медработников (7 — из областного госпиталя ветеранов войны, 1 — из больницы скорой помощи).

Всего в области подтвердили уже 53 случая выздоровления от коронавируса.

Напоминаем, в Запорожье изолировали общежитие, в котором обнаружили 12 больных коронавирусом. Больных отправили на лечение, а контактных - на обсервацию.