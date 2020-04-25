Скачать
Воскресенье, 26.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В МОН заявили, что учителя осенью пройдут с учениками материал, который пришелся на карантин
В МОН заявили, что учителя осенью пройдут с учениками материал, который пришелся на карантин
Сила стихии: Непогода обесточила 11 сел на Закарпатье (Фото)
Сила стихии: Непогода обесточила 11 сел на Закарпатье (Фото)
Формула-1 продлила карантин для команд
Формула-1 продлила карантин для команд
Антипасха 2020: народные приметы и традиции
Антипасха 2020: народные приметы и традиции

На Кировоградщине более полусотни человек вылечились от коронавируса

На Кировоградщине более полусотни человек вылечились от коронавируса
23:58 Сб, 25 Апрель 2020 Телеграф УНН

Новости Украины:В Кировоградской области более полусотни случаев излечений от коронавируса подтвердили.

За минувшие сутки еще 18 человек вылечились от COVID-19 в Кировоградской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

Лабораторно подтвердили выздоровления 54-летней женщины из Знаменки, выздоровели 17 жителей Кропивницкого. Среди них — 12-летняя девочка и 8 медработников (7 — из областного госпиталя ветеранов войны, 1 — из больницы скорой помощи).

Всего в области подтвердили уже 53 случая выздоровления от коронавируса.

Напоминаем, в Запорожье изолировали общежитие, в котором обнаружили 12 больных коронавирусом. Больных отправили на лечение, а контактных - на обсервацию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кировоград, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем дочери: стихи, проза, открытки
02 Маникюр 2020: красивые идеи дизайна на миндальную форму ноготков (Фото)
03 Причины появления прыщей на лице и теле
04 С Днем дочери 2020! Красивые СМС-поздравления и открытки
05 День дочери 2020: история и особенности праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронакризис: Германия готова взять на себя больше, чем было в планах
Коронакризис: Германия готова взять на себя больше, чем было в планах
В мире уже более 200 тысяч смертей от COVID-19
В мире уже более 200 тысяч смертей от COVID-19
В СМИ опубликовали сообщение о смерти Ким Чен Ына
В СМИ опубликовали сообщение о смерти Ким Чен Ына
Мадонна поздравила своего 27-летнего бойфренда с днем рождения (Фото)
Мадонна поздравила своего 27-летнего бойфренда с днем рождения (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь