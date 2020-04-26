В Черновицкой области внедорожник съехал в кювет, водитель погиб

Новости Украины:В Черновицкой области случилось смертельное ДТП.

В Кельменецком районе Черновицкой области произошло ДТП, водитель внедорожника перевернулся в кювет и скончался на месте от полученных травм.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

“В ночь на 25-е апреля в селе Бузовица 29-летний черновчанин не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением автомобилем „Lexus LX 470“. Водитель допустил съезд внедорожника в кювет с последующим его опрокидыванием.

В результате полученных во время ДТП травм водитель погиб на месте происшествия. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу”, — говорится в сообщении.

Следователи внесли сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.