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Пожары на Житомирщине: продолжается тушение отдельных очагов (Фото)

Пожары на Житомирщине: продолжается тушение отдельных очагов (Фото)
08:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В ГСЧС отчитали о ликвидации пожаров в Житомирской области.

По состоянию на утро воскресенья на территории Житомирской области пожары в лесных массивах локализованы, спасатели продолжают тушение отдельных очагов травяного настила. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украини.

"Пожары в лесных массивах Овручского района локализованы. По состоянию на 7 ч. 26 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Виступовицком и Словечанском лесничествах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению привлечены 638 человек и 91 единица техники, из них от ГСЧС 73 человека личного состава и 18 единиц техники.

Пожары в зоне отчуждения: спасатели сконцентрированы на локализации двух основных очагов

В частности, спасатели сообщили, что с четверга вблизи с. Замысловичи Олевского района на территории Пояскивского лесничества возникло возгорание сухой травы и лесного массива (огнем пройдено около 200 га).

"По состоянию на 7 ч. 26 апреля продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. К тушению привлечены 126 человек и 22 единицы техники, из них от ГСЧС 36 человек личного состава и 9 единиц техники", — сообщили пожарные. 

Как сообщалось, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение природных пожаров, на утро 26 апреля до сих пор тлеют пеньки, остатки древесины и торфяника в ячейках пройденных огнем.

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Украина, Житомир, Пожар, ГСЧС.
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