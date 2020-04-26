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Смертельное ДТП в Харькове: есть погибшие

Смертельное ДТП в Харькове: есть погибшие
16:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:В результате ДТП на Харьковской окружной 2 человека погибли, 1 госпитализирован.

Столкновение легковых автомобилей ВАЗ и Audi произошло на окружной дороге г.Харьков в Харьковской области в воскресенье днем, в результате происшествия два человека погибли, еще одна женщина пострадала.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, авария произошла на 512 км + 500 м автодороги "Киев-Харьков-Довжанский". "75-летний водитель легковушки ВАЗ, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi под управлением 34-летнего мужчины. В результате произошло столкновение... Погибли 75-летний водитель и 73-летняя пассажирка ВАЗа", - говорится в сообщении.

51-летняя женщина-пассажир Audi с травмами госпитализирована.

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Информация об аварии внесена в Единый учет Индустриального отдела полиции Харькова. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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ДТП, Харьков, Нацполиция.
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