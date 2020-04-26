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Воскресенье, 26.04.2020

В Одесской области прошли испытания ракеты "Ольха-М" (Видео)

На полигоне в Одесской области продолжаются летные испытания украинской ракеты "Вильха-М". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны. "При активном участии специалистов Вооруженных Сил Украины продолжается последовательная реализация украинской ракетной программы. На Государственном испытательном полигоне в Одесской области в рамках подготовки к проведению государственных испытаний продолжаются летные испытания украинской ракеты "Вильха-М", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Вильха-М" - проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с дальностью около 120 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу. Также с видео видно, что испытания ракеты "Вильха-М" прошли удачно и она попала в цель.
УНН
Фото: Скриншот
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Одесская область, Испытания, Ракета, Ольха-М.
16:44 Сегодня Телеграф
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