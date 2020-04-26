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На Житомирщине уже 351 человек заразились коронавирусом

На Житомирщине уже 351 человек заразились коронавирусом
23:11 Вс, 26 Апрель 2020 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Житомирской области 351 человек болеет коронавирусом.

В Житомирской области зафиксирован 351 случай инфицирования коронавирусом COVID-19, глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

" По состоянию на 21:00, общая численность заражений составляет 351 человек. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 119 человек, в Коростене - 66, и в Бердичеве - 61. Количество выздоровевших - 10", – написал чиновник на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Глава облгосадминистрации отметил положительную динамику: за сутки в области зарегистрированы всего з случая инфицирования коронавирусом COVID-19.

Напоминаем, в Кременецком Районе Тернопольской области, где расположен город Почаев и Почаевская лавра, в связи с резким ростом числа больных COVID-19 решено максимально усилить меры чрезвычайной ситуации, сообщил исполняющий обязанности председателя Кременецкой районной государственной администрации Вячеслав Онишкевич.

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Карантин, Пандемия, Житомирщина, Коронавирус, Covid-19.
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