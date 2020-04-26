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В Харьковской области изъяли 13 тыс пачек российских сигарет

В Харьковской области изъяли 13 тыс пачек российских сигарет
23:39 Вс, 26 Апрель 2020 Телеграф УНН Фото: ГПСУ

Новости Украины:На Харьковщине пограничники обнаружили 13 тысяч пачек российских сигарет.

Пограничники Харьковского отряда обнаружили 13 тысяч пачек табачных изделий российского производства.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Государственная пограничная служба Украины эффективно противодействует контрабандной деятельности на государственной границе. Так, вчера пограничники Харьковского отряда прекратили попытку незаконного перемещения через границу партии табачных изделий. Информацию о возможном незаконном перемещении через границу товаров народного потребления оперативные сотрудники получили заранее. Во время ее реализации на берегу реки Оскол пограничный наряд обнаружил резиновую лодку, загруженную 26 коробами обмотанными черной пленкой. Она находилась недалеко от границы в районе села Тополи, что в Двуречанском районе. Осмотрев короба пограничники обнаружили в них 13 тыс. пачек табачных изделий с российскими акцизными марками, которые были незаконно перемещены через границу", - говорится в сообщении.

Указано, что в ходе дальнейших поисковых мероприятий недалеко от места обнаружения товара правоохранители нашли автомобиль марки Toyota, который, возможно, принадлежит владельцу лодки с табачными изделиями.

"Сейчас товар и лодку доставили в пограничное подразделение и в дальнейшем передадут сотрудникам компетентных правоохранительных органов. Предварительная сумма оценки табачных изделий составляет около 300 тыс. гривен. Мероприятия по поиску владельца и других причастных лиц продолжаются", - сообщили в пресс-службе.

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Контрабанда, Граница, Сигареты, ГПСУ.
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