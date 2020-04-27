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На Буковине подтверждено 35 новых случаев коронавируса

На Буковине подтверждено 35 новых случаев коронавируса
01:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Черновицкой области официально подтвердили еще 35 случаев коронавирусной инфекции.

В воскресенье в Черновицкой области официально подтверждены еще 35 случаев инфицирования  коронавирусом COVID-19, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Сегодня, 26 апреля, в Черновицкой области подтверждено еще 35 случаев заражения коронавирусом», - написал Осачук на своей странице в соцсети  Фейсбук в воскресенье вечером.

По его словам, общее количество инфицированных в области составляет 1376 человек.

Также за последние сутки были госпитализированы 26 буковинцев.

Напоминаем, в Кременецком Районе Тернопольской области, где расположен город Почаев и Почаевская лавра, в связи с резким ростом числа больных COVID-19 решено максимально усилить меры чрезвычайной ситуации, сообщил исполняющий обязанности председателя Кременецкой районной государственной администрации Вячеслав Онишкевич.

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Буковина, Коронавирус, Covid-19.
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