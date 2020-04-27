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Заместителя Кличко задержали за нападение на патрульного (Фото и видео)

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Заместителя Кличко задержали за нападение на патрульного (Фото и видео)
02:42 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Заместитель председателя КГГА Владимир Слончак набросился на полицейского с кулаками.

В Киеве на улице Льва Толстого задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", а также нардеп Александр Дубинский.

Отмечается, что правоохранители остановили автомобиль Mercedes за то, что водитель забыл включить фары. Нарушительницей оказалась народный депутат и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.

"Сбоку от Костенко сидел еще один чиновник - Слончак Владимир Викторович (он же заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий), который решил немного подурачиться перед барышней, а потому постоянно говорил "да вы знаете, кто мы", "и завтра вот вас здесь и следа не будет" и тд. Так, как на его реплики никто не реагировал, он решил выйти из авто, начал приставать к инспектору патрульной полиции, а потом вообще набросился на него с кулаками", - говорится в сообщении.

По данным нардепа Дубинского, инцидент произошел в воскресенье, 26 апреля, в 22:30. Нардеп Киевгорсовета Людмила Костенко, по предварительным данным, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Во время общения с полицейскими пассажир указанного автомобиля - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Слончак, 1984 г.р., ударил в лицо инспектора УПП в Киеве, старшего лейтенанта полиции Мишура, 1982 года рождения (медицинская помощь оказана без госпитализации). Правонарушитель задержан», - написал Дубинский.

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Киев, Полиция, Владимир Слончак, Александр Дубинский, Людмила Костенко.
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