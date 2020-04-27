В Мариуполе расследуют обстоятельства заражения 19 медиков

Новости Украины:В Мариуполе проходит расследование по факту заражения коронавирусом 19 медработников.

В Мариуполе проводится эпидемиологическое расследование по факту заражения коронавирусом 19 сотрудников областной больницы интенсивного лечения

Об этом стало известно на пресс-брифинге с участием главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, передает корреспондент Укринформа.

"В Мариуполе у нас 22 (новых - ред.) случая заражения. Среди них 19 медиков областной больницы интенсивного лечения... Случай в Мариуполе сейчас подробно анализируем и уже приняли определенные меры, чтобы локализовать распространение вируса", - отметил Кириленко.

В то же время начальник Департамента здравоохранения ОГА Владимир Колесник пояснил, что это медучреждение ни было определено для приема больных с коронавирусом.

"То, что произошло, это, к сожалению, жизненная ситуация, когда больной ургентный поступает в ургентное отделения, не имея подтвержденного заболевания. Он был прооперирован в отделении, и только на третий день после операции у него повысилась температура, появилась клиническая картина (заболевания COVID-19 - ред.)", - рассказал Колесник.

Он добавил, что после того как у больного обнаружили COVID-19, начали проверять на коронавирус пациентов и сотрудников отделений, в которых он находился.

Начальник департамента заверил, что всех работников и пациентов в областной больнице проверят с помощью ПЦР-тестов, ведь все 19 медиков, оказавшихся зараженными, получили отрицательные результаты быстрого теста.

Колесник отметил, что новые больные частично находятся на самоизоляции дома, частично - в отделении "Врачи и медицинские сестры остались на карантин в условиях отделения, так как больные продолжают находиться в отделении, они нуждаются в медицинской помощи".

Он добавил, что в целом в Донецкой области COVID-19 был обнаружен в 27 медиков, из них двое уже выздоровели.

Всего в Донецкой области лабораторно подтверждено 52 случая COVID-19, из них один летальный, 10 пациентов выздоровели.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине лабораторно подтверждено 8617 случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая.