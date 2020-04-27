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На Донбассе боевики 11 раз открывали огонь

На Донбассе боевики 11 раз открывали огонь
07:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили обязательства о прекращении огня. 26 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие… Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Лебединское, Широкино, Богдановка, Новотроицкое, Старогнатовка, Новотошковское, Хутор Вильный, Крымское.

День в ООС: боевики продолжают стрелять из минометов

"С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции у Катериновки...За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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