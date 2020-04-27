Мэр Ивано-Франковска призывает Кабмин ослабить карантин

Новости Украины:Мэр Ивано-Франковска призывает Кабмин и президента пересмотреть карантинные меры и разрешить работать малому и среднему бизнесу.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призывает Кабинет министров и президента пересмотреть карантинные меры и разрешить работать малому и среднему бизнесу.

"Обращаюсь к правительству и президенту - время пересмотреть требования и позволить ряду бизнеса работать и в городе Франковске, и в Украине, поскольку от этого зависит и жизнедеятельность страны и жизнедеятельность Франковска", - говорится в обращении мэра, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook.

По мнению Марцинкива, на данный момент тенденция по количеству заболевших является хорошей, так как идет к уменьшению случаев.

"Считаю, что те решения, которые приняты постановлением Кабинета министров. - их надо пересматривать. Необходимо разрешать работать хотя бы продуктовым рынкам, магазинчикам, малому и среднему бизнесу", - добавил мэр.

Он отметил, что открытие рынков должно проходить с соблюдением всех требований по дистанцированию.

По состоянию на утро понедельника, 27 апреля 9 009 случаев заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 864, а скончавшихся – 220. В Ивано-Франковской области - 761 случай заболевания (66 выздоровели), в том числе 30 новых случаев заболевания и 1 выздоровления за сутки.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные меры до 11 мая. С 12 мая, при условии заполнения больниц пациентами с COVID-19 менее чем на 50% и сохранения процента выявленных случаев заболевания в стране в пределах 5% в течение 10 дней, будет запущен пятиэтапный план выхода из карантина.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соблюдение новых стандартов социального поведения, установленных в период пандемии, должно сохраняться и после завершения карантина.