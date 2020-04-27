В Хусте перекрыли трассу государственного значения - требовали открытия рынков

В Хусте местные жители перекрывали дорогу государственного значения Мукачево - Рогатин с требованием открыть рынки и разрешить торговлю.
Об этом сообщили в ГУ НП в Закарпатской области.
"Сегодня утром, 27 апреля, возле города Хуст местные жители в количестве 30-40 человек перекрывали дорогу государственного значения Мукачево - Рогатин. Движение не было перекрыто полностью, протестующие пропускали каждые 15 минут несколько автомобилей. Но это привело к огромным очередям и заторам. Сейчас дорога уже разблокирована, движение восстановлено, акцию протеста прекратили", - сообщила представитель ГУ НП в Закарпатской области Анна Дан.
Как уточнили в полиции, протестующие перекрывали дорогу под Хустом с требованием снять карантинные ограничения на торговлю на рынке в Хусте.
В полиции добавили, что акция прошла без нарушений правопорядка.
Как сообщалось, с завтрашнего дня в Мукачево, втором крупнейшем городе области, открывают городские рынки. Между тем, в областном центре Ужгороде рынки закрыты до 11 мая.