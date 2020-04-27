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В Хусте перекрыли трассу государственного значения - требовали открытия рынков

В Хусте перекрыли трассу государственного значения - требовали открытия рынков
15:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Mukachevo.net

Новости Украины:В Хусте Закарпатской области местные жители перекрыли дорогу Мукачево - Рогатин и требовали открыть рынки.

В Хусте местные жители перекрывали дорогу государственного значения Мукачево - Рогатин с требованием открыть рынки и разрешить торговлю.

Об этом сообщили в ГУ НП в Закарпатской области.

"Сегодня утром, 27 апреля, возле города Хуст местные жители в количестве 30-40 человек перекрывали дорогу государственного значения Мукачево - Рогатин. Движение не было перекрыто полностью, протестующие пропускали каждые 15 минут несколько автомобилей. Но это привело к огромным очередям и заторам. Сейчас дорога уже разблокирована, движение восстановлено, акцию протеста прекратили", - сообщила представитель ГУ НП в Закарпатской области Анна Дан.

Как уточнили в полиции, протестующие перекрывали дорогу под Хустом с требованием снять карантинные ограничения на торговлю на рынке в Хусте.

До конца этой недели в Украине могут открыть рынки

В полиции добавили, что акция прошла без нарушений правопорядка.

Как сообщалось, с завтрашнего дня в Мукачево, втором крупнейшем городе области, открывают городские рынки. Между тем, в областном центре Ужгороде рынки закрыты до 11 мая.

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Закарпатская область, Карантин, Хуст, Мукачево – Рогатин.
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