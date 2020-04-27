ВСУ: В Украине продолжили испытания ракетного комплекса "Нептун" (Фото)

В Одесской области продолжили государственные испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун".
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
"В Одесской области продолжаются государственные испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Летные испытания проводятся с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации - самолетов Су-27", - говорится в сообщении.
Как указано, пуски осуществляются с государственного испытательного полигона Вооруженных сил Украины "Алибэй".
Напомним, в начале апреля ракетный комплекс "Нептун" прошел второе успешное испытание.