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ВСУ: В Украине продолжили испытания ракетного комплекса "Нептун" (Фото)

ВСУ: В Украине продолжили испытания ракетного комплекса "Нептун" (Фото)
16:57 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В Генштабе ВСУ дали отчет об испытаниях ракетных комплексов в Украине.

В Одесской области продолжили государственные испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

"В Одесской области продолжаются государственные испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Летные испытания проводятся с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации - самолетов Су-27", - говорится в сообщении.

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Как указано, пуски осуществляются с государственного испытательного полигона Вооруженных сил Украины "Алибэй".

Напомним, в начале апреля ракетный комплекс "Нептун" прошел второе успешное испытание.

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Украина, Испытания, ВСУ.
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