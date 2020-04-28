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Кличко об ослаблении карантина: Завтра я представлю наш план первого этапа

Кличко об ослаблении карантина: Завтра я представлю наш план первого этапа
01:38 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Кличко анонсировал первый этап ослабления карантина в Киеве.

Во вторник, 28 апреля, мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции представит план первого этапа ослабления ограничительных мер.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина-24".

"По сравнению с прошлой неделей, когда у нас количество зараженных достигало почти 100 человек в некоторые дни, сегодня чуть лучшие цифры. И мы надеемся, что болезнь пойдет на спад. И именно исходя из такой динамики, будем постепенно ослаблять ограничения. Завтра, в 12:00 я представлю наш план первого этапа. В первую очередь, речь идет о снятии ограничений относительно работы малого и среднего бизнеса. А также – посещения парков, скверов и мест, где минимальная угроза заразиться. А дальше – будем смотреть на динамику заболеваемости", – рассказал мэр Киева.

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Также Кличко рассказал об опыте европейских городов в ослаблении ограничений в ситуации пандемии.

"Я общаюсь и с мэром Праги и Берлина, Гамбурга. Интересуюсь, как там постепенно начинают выходить из ограничений. Но все отмечают, что угроза не отступила и что в дальнейшем следует придерживаться простых правил – гигиена, мыть чаще руки, соблюдать дистанцию, носить защитные маски. Это обязательные меры, которые надо выполнять даже во время снятия ограничительных мер", – подчеркнул Виталий Кличко.

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Виталий Кличко, Киев, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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