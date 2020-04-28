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В "Борисполе" приземлился спецрейс из США: прибыли 259 пассажиров

В "Борисполе" приземлился спецрейс из США: прибыли 259 пассажиров
03:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины:В аэропорт "Борисполь" прибыл борт с эвакуированными из Майами украинцами, пассажиры отправлены на самоизоляцию и обсервацию/

В Международный аэропорт "Борисполь" прибыл рейс с эвакуированными из Майами (США) украинцами, большинство из которых воспользовались возможностью самоизоляции на дому с условием регистрации в приложении "Действуй дома", часть отправилась на обсервацию, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Самолетом "Майами-Киев" из США прибыли 259 пассажиров, из которых почти половина - украинские ученики, которые попали за океан по американской образовательной программе FLEX", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в понедельник вечером.

В информации подчеркивается, что эвакуационный рейс из США был специально организован Министерством иностранных дел Украины и Министерством инфраструктуры Украины.

Отмечается, что после приземления сотрудники санитарно-карантинного подразделения вместе с пограничниками Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" осуществили температурный скрининг всем пассажирам.

"Повышение температуры и жалоб на самочувствие зафиксировано не было. Добавим, что пограничники при осуществлении контрольных процедур находились в средствах индивидуальной защиты, а те, кто проводил соответствующие формальности непосредственно на борту самолета, проверяли заполнения пассажирами соответствующих регистрационных форм - еще и в защитных костюмах", – сказано в сообщении.

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Кроме того, пограничники по внесенным правительством Украины изменениям в порядок прохождения карантина лицами, прибывшими из-за рубежа предложило прибывшим два варианта двухнедельного карантина – самоизолирование дома при условии регистрации в приложении "Действуй дома" или обсервация.

По информации пограничников, пассажирам, которые оказали предпочтение самоизоляции с использованием приложения, представители Мининфраструктуры оказали помощь в регистрации.

COVID-19: число инфицированных в США перевалило за миллион

"Всего "Действуй дома" на свои гаджеты установили почти 200 пассажиров этого самолета. Во время пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы проверили внесения этими лицами информации в приложение. Впоследствии эти пассажиры отправились на самоизоляцию по указанному адресу. Остальные лица, прибывших из США, отправились на обсервацию", – подытожили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

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Эвакуация, Борисполь, Майами, ГПСУ, Коронавирус.
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