Кличко озвучил план первого этапа выхода из карантина

Новости Украины:План первого этапа ослабления карантина в Киеве предусматривает работу небольших непродовольственных магазинов, салонов красоты, открытие парков группам не более 2 человек.

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что план первого этапа ослабления ограничительных мер предусматривает работу небольших непродовольственных магазинов, парикмахерских и салонов красоты, а также открытие парков группам не более 2 человек.

"Городская власть подготовила план первого этапа выхода из ограничений", - сказал он на брифинге во вторник.

Кличко добавил, что также предусматривается открытие парков и скверов группам не более двух человек.

"Откроем для посещения столичные парки и скверы.. но группами не более 2 человек, а если с детьми – то двое взрослых и двое детей", - сказал он на брифинге во вторник.

По словам мэра, на первом этапе в Киеве разрешат работу: непродовольственных магазинов общей площадью до 300 квадратных метров с требованием присутствия не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади помещения, и с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день.

При этом Кличко подчеркнул, что крупные торговые центры и магазины на первом этапе не откроют. Но кафе, как и рестораны, будут иметь возможность работать на вынос с требованием санитарной обработки помещения дважды в день. Также смогут работать автокинотеатры.

Однако смогут начать работу парикмахерские и салоны красоты по предварительной записи и не более одного клиента на каждую услугу одновременно с требованием санитарной обработки рабочего места после каждого клиента.

Также будет разрешена работа временных сооружений (ларьков) с запретом потребления пищи и напитков на месте. Начнут работу и небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие) с соблюдения требования не более 1 сотрудника на 10 квадратных метров, и не более 1 клиента на 10 квадратных метров.

Кроме того, будет разрешена работа адвокатских и нотариальных бюро, аудиторов, также с требованием не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади помещения.

"Во всех учреждениях и на предприятиях обязательно термометрия сотрудников и посетителей. И обязательные правила безопасности. Если клиент без маски - его или не впускают в помещение или это ответственность поставщика услуг. И он должен обеспечить клиента маской", - добавил Кличко.

"Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу. Метро в столице откроется по решению правительства. А работу пригородного транспорта правительства пообещали восстановить в первую очередь", - отметил мэр.