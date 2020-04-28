Крали у природы: На Закарпатье обнаружили незаконную вырубку леса (Фото)

На Закарпатье пограничники обнаружили незаконную вырубку леса.
Об этом сообщает ГПСУ
"Вчера, 27 апреля, пограничный наряд от отдела "Великий Березный" Чопского отряда обнаружил факт незаконной вырубки леса", - говорится в сообщении.
Во время патрулирования украинско-польского участка границы военнослужащие заметили двадцать пеньков и свежесрубленные стволы пихты и бука диаметром 20-30 сантиметров. Посторонних у древесины обнаружено не было.
Сейчас продолжаются оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.
О данном факте сообщили сотрудникам Великоберезнянского отделения Национальной полиции и Ужанского национального парка.