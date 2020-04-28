Зеленский назначил председателей четырех райгосадминистраций

Тексты соответствующих документов обнародованы на сайте главы государства.
В частности, Президент назначил Снежану Чернову председателем Купянской районной государственной администрации Харьковской области, а Александра Дубченко — председателем Ольшанской районной государственной администрации Кировоградской области.
В Луганской области председателем Попаснянской РГА назначен Роман Власенко, а Новопсковской - Светлана Слюсарева.
Ранее Зеленский уволил Валерия Радибеду с должности председателя Сновской районной государственной администрации Черниговской области, Юрия Ткаченко с должности председателя Ольшанской РГА Кировоградской области. Геннадий Марьяненко уволен с должности председателя Александровской райгосадминистрации Донецкой области.