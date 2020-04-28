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Зеленский назначил председателей четырех райгосадминистраций

Зеленский назначил председателей четырех райгосадминистраций
22:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым назначил председателей четырех районных государственных администраций.

Тексты соответствующих документов обнародованы на сайте главы государства.

В частности, Президент назначил Снежану Чернову председателем Купянской районной государственной администрации Харьковской области, а Александра Дубченко — председателем Ольшанской районной государственной администрации Кировоградской области.

В Луганской области председателем Попаснянской РГА назначен Роман Власенко, а Новопсковской - Светлана Слюсарева.

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Ранее Зеленский уволил Валерия Радибеду с должности председателя Сновской районной государственной администрации Черниговской области, Юрия Ткаченко с должности председателя Ольшанской РГА Кировоградской области. Геннадий Марьяненко уволен с должности председателя Александровской райгосадминистрации Донецкой области.

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Украина, Владимир Зеленский, ОП.
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