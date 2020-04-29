Под Кабмином собрались предприниматели и требуют отменить карантин

Новости Украины:Представители малого и среднего бизнеса проводят митинг возле здания Кабинета министров.

Под зданием Кабинета министров Украины сегодня, 29 апреля, в 9:00 началась акция протеста малых предпринимателей с требованием ослабить карантинные мероприятия.

В настоящий момент под зданием Кабмина находится несколько сотен протестующих.

По словам организаторов, предприниматели требуют от правительства разрешить работу малому и микробизнесу с соблюдением санитарных требований. Также митингующие требуют обеспечения равных требований к работе во время карантина для всех: для известных торговых сетей, ресторанов и т.д.

Предприниматели требуют завершить карантин с 1 мая и дать возможность работать малому бизнесу: "Нам не за что жить!" – люди кричат в громкоговорители. Почти все активисты приехали на машинах и заблокировали улицу. Когда прибыли эвакуаторы, чтобы разблокировать проезд по Грушевского, между полицией и людьми начались столкновения, сообщает 24 канал.

Полиция усилила меры безопасности в центральной части города.

Правоохранители призывают организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

Впоследствии часть улицы бизнесмены все же разблокировали. Но люди не расходятся. Митингующие говорят, что карантин должен быть одинаковый для всех.

Напомним, Кабинет министров Украины решил продлить карантин в связи с коронавирусом до 11 мая. Выход из карантина будет происходить в пять этапов.

Ранее сообщалось, что каждый пятый малый бизнес в Украине может закрыться из-за карантина.