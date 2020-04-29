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Среда, 29.04.2020

Украина успешно испытала новый радар (Видео)

В Украине успешно завершились испытания экспортного варианта радара, способного обнаруживать беспилотники на разных высотах и максимальной дальности, сообщает  Укроборонпром. "По итогам двухдневных испытаний, мобильный смотровой 3D радиолокатор 90К6Е производства КП" НПК "Искра" полностью подтвердил свои заявленные тактико-технические характеристики по выявлению беспилотных летательных аппаратов на различных высотах и максимальной дальности". По словам директора Научно-производственного комплекса "Искра" Юрия Пащенко, Украина уже имеет потенциального заказчика из одной из стран Ближнего Востока. Станция также рассматривается в интересах Минобороны Украины, однако требует определенных изменений под нужды наших военных, добавил Пащенко. Радар 90К6Е был представлен осенью 2019 года на выставке "Оружие и безопасность". Этот принципиально новый 3D радиолокатор кругового обзора с транзисторным передатчиком предназначен для обнаружения целей, летящих на низких, средних и больших высотах. Он разработан для использования в зенитных ракетных войсках как средство выдачи целеуказаний и как информационное звено в подразделениях военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.
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Укроборонпром, Радар, КП" НПК "Искра".
14:53 Сегодня Телеграф
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