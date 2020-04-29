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Ущерб на 14 млн: СБУ раскрыла масштабные незаконные вырубки лесов на Закарпатье (Видео)

Ущерб на 14 млн: СБУ раскрыла масштабные незаконные вырубки лесов на Закарпатье (Видео)
15:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СБУ

Новости Украины:Сотрудники СБУ раскрыли вырубку гослесов в Закарпатской области.

Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли масштабную вырубку государственных лесов в Закарпатской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, убытки государству составили 14 млн грн.

"Правоохранители установили причастность должностных лиц госпредприятия "Хустское лесоисследовательское хозяйство" и Ужанского национального природного парка к масштабным вырубкам леса на вверенных им территориях лесного фонда. В рамках уголовного производства во время осмотров участков со специалистами-экологами сотрудники СБУ установили факты систематического проведения незаконных рубок и ущерба природоохранному фонду", - указывается в сообщении.

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Во время проведения обысков по местам проживания фигурантов дела и в служебных помещениях государственных лесничеств правоохранители также изъяли вещественные и документальные доказательства противоправной деятельности.

Кроме того, оперативники СБУ также заблокировали незаконную деятельность служащих ГП "Брустурянское лесоохотничье хозяйство".

"Вопреки действующему законодательству, руководитель предприятия согласовал техническую документацию по пересмотру границ земельных участков. Это привело к выводу из государственной собственности земель лесного фонда общей площадью почти 6 гектаров. Сейчас проведены земельно-техническая и земельно-оценочная экспертизы, которыми подтверждено противоправную деятельность руководителя государственного предприятия", - указывают в СБУ. 

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По итогам проведения обысков ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всего круга лиц, причастных к махинациям.

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Украина, СБУ, Закарпатье, Лес, Вырубка, ГУНП.
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