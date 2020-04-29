Ситуация с пожарами: на Житомирщине за сутки выгорело до 500 гектаров леса (Фото)

Во время пожара в Полесском заповеднике на Житомирщине за сутки выгорело 500 гектаров леса. Убытки сейчас подсчитывают. Но уже известно, что пострадали животные.
Об этом говорится в сюжете телеканала.
Так, сначала огонь вспыхнул на полях, а впоследствии перекинулся на лесные массивы.
На тушении пожара работали две сотни спасателей, а также задействовали авиацию - с воздуха уже сбросили более 60 тонн воды.
Существовала угроза, что огонь доберется к двум селам – Перга и Рудня-Перганская, однако его удалось увести оттуда и локализовать.
В пресс-службе лесного хозяйства уверяют: ситуация под контролем, очаг пожара по периметру вспахали тракторами.
Как сообщалось, в Житомирской области во вторник, 28 апреля, возник новый лесной пожар - загорелись деревья и трава в Олевском районе.