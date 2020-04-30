Штрафы никто не отменял: в КГГА напомнили, что в Киеве все еще действуют карантинные ограничения

Городские власти Киева напоминают, что противоэпидемические ограничения в столице продолжают действовать, а нарушения условий карантина влекут штрафы.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Городские власти напоминают, что в столице продолжают действовать противоэпидемические мероприятия и ограничения, которые необходимо соблюдать. В частности, продолжает действовать запрет на посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, а также пользование детскими и спортивными ограничениями", - говорится в сообщении.
Также запрещено:
Отмечается, что населению рекомендуют ограничить передвижение на собственном транспорте между населенными пунктами, если в этом нет необходимости.
В КГГА напомнили, что несоблюдение противоэпидемических мероприятий и нарушение условий карантина влечет административную и уголовную ответственность. Нижний порог штрафа составляет 17 тысяч гривень.
"Поэтому призываем: не пренебрегайте правилами! Не влияйте негативно на статистику. Не забывайте, что простые вещи спасают жизнь, поэтому: не выходите из дома без необходимости; носите защитную маску; соблюдайте дистанцию в 1,5 м с другими людьми, часто мойте руки и пользуйтесь антисептиком не забывайте проветривать и увлажнять помещение, в котором находитесь", - добавили в КГГА.
Как сообщалось 24 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов. Глава правительства также сообщил, что стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания.
С 12 марта правительство ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Приостановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.
Сейчас карантин в Украине продлен до 11 мая 2020 года.