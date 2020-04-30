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Ослабление карантина: В Днепре открывают для посещения бульвары и зеленые зоны

Ослабление карантина: В Днепре открывают для посещения бульвары и зеленые зоны
16:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Скриншот

Новости Украины:В городе разрешили работу ряду объектов, а с понедельника можно будет посещать зеленые зоны. Но не для шашлыков и алкоголя, подчеркнули в мэрии.

В Днепре решили ослабить ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Днепре контролируется, число заболевших - минимальное как для города с миллионным населением. При этом город, отметил мэр, готов и к худшим сценариям.

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"Далее мы надеемся на сознательность, ответственность и дисциплину каждого из вас, уважаемые земляки. Поэтому с сегодняшнего, по решению специальной комиссии, в городе будут открыты не только аптеки, супермаркеты, бакалеи, магазины с техникой, АЗС и банки, но также и химчистки, СТО, мастерские по ремонту разного оборудования. Кофейни и рестораны смогут работать как по адресной доставке, так и с услугой take away. То есть без допуска гостей в зал. Для всех без исключения, в том числе и для рынков, основное правило – наличие маски, перчаток и антисептиков", - рассказал городской голова.

Местная власть, по его словам, разрешит горожанам то, что не запретил Кабмин.

"В городе есть около сотни зеленых зон, бульварных частей улиц, которые не подпадают под запрет посещения. Давайте честно: что не запрещено, то разрешено. Поэтому, в понедельник, 4 мая, все они будут доступны для прогулок. В том числе и участки улиц набережных Сичеславской, Победы, Заводской, бульвара Славы и прочих", - уточнил Филатов.

При этом он пригрозил жестокими санкциями всем, кто будет собираться большими компаниями, пить алкоголь и жарить шашлыки. 

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"Начиная с 12 мая, в зависимости от развития эпидемии и прогнозов на этот счёт, в городе должны начать работать небольшие непродовольственные магазины, ателье, ремонты обуви, адвокатские и нотариальные бюро. Разумеется, здесь также нужно будет соблюдать особый режим – с масками, перчатками, усиленной обработкой помещений и измерением температуры как сотрудникам, так и посетителям. В помещениях при этом смогут присутствовать не более одного человека на 10 квадратных метров. В парикмахерские и салоны красоты попасть можно будет только по предварительной записи, и не более одного клиента на каждую услугу одновременно", - рассказал он.

Филатов также анонсировал решение по работе общественного транспорта с применением QR-кодов.

Как сообщалось, ранее в Днепре пометили дома, где живут люди с подозрением на коронавирус.

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Украина, Днепр, Карантин.
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