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Пожарная ситуация: Спасатели ликвидировали очаги в нескольких районах Житомирщины

Пожарная ситуация: Спасатели ликвидировали очаги в нескольких районах Житомирщины
20:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС

Новости Украины:В ГСЧС дали отчет о ликвидации пожаров в Украине.

Спасатели локализовали все очаги пожаров в Олевском, Лугинском и Овручском районах Житомирщины.

Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает на своем Telegram-канале.

"По состоянию на 17:30 30 апреля все очаги пожаров в Олевском (вблизи с. Рудня-Перганская), Лугинском (вблизи с. Повча), Овручском (вблизи с. Лучанки и с. Дубовый Гай) районах локализованы. Открытого огня нет. Силами ГСЧС предоставляется помощь работникам лесных хозяйств в тушении тления отдельных очагов лесной подстилки, пеньков и древесины", - говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечены 664 человека и 98 единиц техники, из них от ГСЧС 128 человек личного состава и 37 единиц техники.

Как сообщалось, на территории Житомирской области пожары тушат с 16 апреля. Они охватили территорию свыше 4 тыс. гектаров. Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту уничтожения огнем лесных массивов на территории Овручского района (ч. 1 ст. 245 УК Украины).

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Украина, Житомир, Пожар, ГСЧС.
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