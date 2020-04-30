Работа с COVID-19: В столичной больнице рассчитывают на повышенную зарплату

Новости Украины:Работники больницы №8, которая не включена в перечень больниц "первой" волны, но работает с пациентами с COVID-19, расчитывают на повышение зарплаты.

Медицинские работники Киевской больницы №8, которая не включена в перечень больниц "первой" волны, но работает с пациентами с COVID-19, рассчитывают на повышенную оплату, обещанную правительством.

Об этом сообщил заместитель директора КНП Киевская городская клиническая больница №8 Богдан Легинь.

"Начиная с 17 марта наша больница принимает больных с вирусными пневмониями, в том числе и с подозрением на COVID-19. То есть с 17 марта мы не принимаем плановых, ургентных и других больных. Мы многопрофильная больница, у нас два отделения аллергологии, два отделения неврологии, три хирургических отделения, есть стоматологи, окулисты, отоларингологи. Сейчас койки 11 отделений перепрофилированы под прием пациентов с вирусными пневмониями. И мы принимаем уже не 870 больных, а 250. На сегодняшний день у нас 136 пациентов с пневмониями", - рассказал Легинь.

По его словам, при госпитализации больного с пневмонией еще в приемном отделении делают экспресс-тест на COVID-19.

"Если COVID-19 подтвержден, пациента в тот же день переводят в инфекционную больницу, если нет - он лечится у нас. За период с 17 марта у нас было проведено около 700 тестов, из которых выявлено 72 положительных, это те, которые были выявлены в приемном отделении быстрыми тестами. И проведено более 700 ПЦР-тестирований пациентов, которые находились в больнице, из них положительные около 80. Вчера медработники получили заработную плату, но никаких надбавок нет", - сказал Легинь, добавив, что начислено от 3 до 8 тысяч в зависимости от должности.

По его словам, больница заключила контракты с НСЗУ на предоставление медпомощи по 11 пакетам медуслуг, но в связи с тем, что плановые госпитализации отсрочены, больница не принимает пациентов и соответственно не зарабатывает.

В то же время заместитель директора уточнил, что больница получила в полном объеме ту выплату, которую гарантировала НСЗУ по глобальному бюджету.

"НСЗУ выплатила то, что гарантировала, мы как многопрофильная больница были закрыты и не работали по хирургии, терапии, аллергологии и т.д. В противном случае, мы получали бы деньги за пролеченных пациентов. Мы мощная больница и смогли бы заработать на себя сами. Но если мы закрыты (на плановые госпитализации - ред.), то других доплат у нас нет. Так как мы не в списке больниц "первой волны", никому 200-300% не заплатили. И той муниципальной надбавки, которую обещал мэр, у нас тоже не было. У нас работают люди не только из Киева, многие едут из-за города, они слышат, что говорит министр, что говорит мэр, и надеялись, что будут какие-то доплаты, тем более больные с COVID-19 у нас были и еще будут, учитывая ситуацию", - сказал Легинь.

Он добавил, что в больнице нет инфекционных боксов, на первом этаже с отдельным входом можно обустроить не более 20 коек. Поэтому при транспортировке больных на другие этажи лифтами, которыми пользуются многие другие сотрудники медучреждения, риску заболеть подвергаются все.

"На сегодняшний день у нас заболели COVID-19 один врач и одна медсестра, они находятся на амбулаторном лечении. Все, кто контактировал с больными COVID-19, сдали тесты на ПЦР-тестирование, ожидаем результатов. Из тех 700 тестов, которые были сделаны, около сотни - это тестирование медработников. Вот за вчерашний день поступило 11 пациентов, положительные экспресс-тесты, и подтвержден COVID-19 у пяти пациентов, которые были госпитализированы и находились у нас. Они все переведены в инфекционные больницы. Больница работает в своем режиме", - сказал Легинь.

По его словам, с марта, когда были отменены плановые госпитализации, из больницы уволилось 4 врача, которые были старшего возраста и находились в зоне риска, 16 медсестер и 20 санитарок.

Легинь отметил, что больница отчитывается в электронном виде о всех пациентах, в том числе и о случаях COVID-19, а также, что больница подала свои предложения по оказанию медпомощи при COVID-19 в НСЗУ.

"НСЗУ сейчас рассматривает этот пакет. Если утвердит, мы можем рассчитывать на те выплаты, которые должны пойти более чем 100 больницам, которые не в первой волне", - сказал он.

На вопрос касательно обеспеченности средствами индивидуальной защиты Легинь ответил, что сейчас больница имеет все необходимое. К обеспечению присоединились волонтеры, которые регулярно предоставляют больнице защитные костюмы, респираторы, бахилы, маски, антисептические средства и т.п. Также от местной власти больница получила маски, пульсоксиметры и защитные костюмы, но это был, по его словам, один транш.

По данным, которые предоставил Легинь, в больнице работает около 170 врачей, более 350 медсестер, более 200 санитарок. Больница имеет 25 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые сейчас задействуются для лечения пациентов с пневмониями, в том числе с COVID-19.

Как сообщал ряд СМИ, в Киевской городской клинической больнице №8 медицинские работники устроили бойкот из-за низкой заработной платы за апрель.