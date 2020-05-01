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На Кировоградщине от коронавируса выздоровели 100 человек

На Кировоградщине от коронавируса выздоровели 100 человек
01:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:В Кировоградской области 100 человек побороли коронавирус.

В Кировоградской области по состоянию на 30 апреля уже 100 человек побороли коронавирус.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА.

За минувшие сутки отрицательные результаты ПЦР-исследований подтвердили выздоровления еще у 19 жителей области. Среди них - 17 человек из Кропивницкого, один - из Знаменки и еще один человек из Добровеличкивского района.

В области продолжается тестирование методом ПЦР-реакции. 29 апреля были обследованы 244 человека с подозрением на коронавирус. Из них подтвердились еще 14 случаев. Речь идет о 59-летнего жителя с. Злынка Маловисковского района и 13 жителей Кропивницкого. Среди них - трое медработников Центральной городской больницы.

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"В области зафиксировано уже 18 летальных случаев среди инфицированных COVID-19. 29 апреля в Центральной городской больницы в Кропивницком от воспаления легких умер 57-летний мужчина, инфицированный коронавирусом", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в Украине зафиксировано уже более 10 тыс. случаев COVID-19, из них 261 летальный.

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Кировоградщина, Коронавирус, Covid-19.
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