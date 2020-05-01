На Донбассе военные подорвали авто боевиков, возившее боеприпасы: видео

На Донбассе украинские военные подорвали ракетой авто боевиков, возившее боеприпасы.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook
Это произошло 29 апреля в Луганской области. На днях в этом районе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. Также, как сообщалось ранее, оккупанты открывали огонь по жилым кварталам Золотого-4 и повредили несколько домов гражданского населения.
"Точным выстрелом наши защитники в очередной раз напомнили противнику о неотвратимости наказания за свои преступные действия", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, с начала суток пятницы, 1 мая, на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих в результате 9 обстрелов со стороны боевиков.
В штабе уточнили, что боевики трижды нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, были обстреляны позиции ООС неподалеку Богдановки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
Неподалеку Водяного боевики дважды применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.