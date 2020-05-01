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Пятница, 01.05.2020

Спутник ЕС показал, как летом из космоса выглядит юг Украины (Видео)

Европейское космическое агентство показало, как летом из космоса выглядит юг Украины, в частности регион на восток от Херсона. Ролик размещен на YouTube-канале ESA. Снимок сделал один из двух спутников дистанционного зондирования Sentinel-2, которые с высоты 786 км снимают поверхность Земли в 13 спектральных диапазонах, работая по программе Евросоюза Copernicus. Юг Украины для высокой контрастности изображения показан в ложном цвете (ближний инфракрасный диапазон): из-за этого растительность выглядит ярко-красной. Круглые формы – поля с ирригационной системой, где ферма с разбрызгивателем вращается вокруг центральной оси. Еще на снимках видно Каховское водохранилище на Днепре, проходящие через с/х поля каналы, уникальная для этой широты пустыня Олешковские пески, сеть соленых заболоченных лагун Сиваша рядом с временно оккупированным Крымом. "Из-за благоприятного климата и наличия пахотных земель сельское хозяйство играет большую роль в экономике Украины, – рассказывает закадровый голос. – На этом фото, снятом 26 июня 2019 года, на ландшафте доминирует лоскутное одеяло из с/х полей. Основными зерновыми культурами Украины являются озимая пшеница, яровой ячмень и кукуруза".
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Херсонская область, ESA, Европейское космическое агентство, Юг Украины.
13:08 Сегодня Телеграф
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