Замглавы ОПУ о карантине: Метро будет открываться в последнюю очередь

Новости Украины:У Зеленского рассказали, когда откроется метро в Украине.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что метрополитен в Украине (Киев, Харьков, Днепр) откроют последним из всех видов транспорта.

Об этом он сказал в интервью изданию Liga.net.

По его словам, по мере ослабления карантинных ограничений будут открываться разные виды общественного транспорта, но метро - в последнюю очередь.

"Метро будет открываться в последнюю очередь. Поймите, Украина не заканчивается в Киеве, а метро у нас в трех городах... Как только будет послабление карантинных мер - будем поэтапно открывать и транспорт. Но предприятиям, если они хотят работать, надо самоорганизовываться и делать доставку людей. Так сейчас делают многие предприятия. В большинстве ездят на такси", - заявил Тимошенко.

Он добавил, что в метро будет трудно контролировать соблюдение пассажирами безопасной дистанции.

Ранее городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что решение о возобновлении работы метрополитенов в Киеве, Днепре и Харькове будет принимать Кабинет министров Украины.

Отметим, 25 апреля в СМИ появилась информация о якобы возобновлении работы метро в Киеве примерно 31 мая. Позже в столичном метрополитене сообщили, что не давали информации касательно даты возобновления работы подземки.

Как сообщалось ранее, правительство обнародовало план выхода из карантина. Ожидается, что ослаблять его начнут после 11 мая. На первом этапе Кабмин планирует разрешить жителям посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны.