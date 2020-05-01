США в ОБСЕ: Россия применяет карательную психиатрию против несогласных с оккупацией Крыма

Новости Украины:США в ОБСЕ осудили Россию за применение карательной психиатрии против несогласных с оккупацией Крыма.

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Джеймс Гилмор осуждает применение Россией карательной психиатрии против несогласных с оккупацией Крыма.

Об этом он заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в рамках видеоконференции.

"Мы осуждаем постоянное широко распространенное применение карательной психиатрии против крымчан, которые выступают против оккупации", - сказал Гилмор.

В этой связи американский дипломат отметил, что фигуранты второй симферопольской группы так называемого "дела Хизб ут-Тахрир" Раим Айвазов и Яшар Муединов остаются под стражей в карательных психиатрических учреждениях, где их содержат среди опасных и неуравновешенных сокамерников.

Кроме того, Гилмор заявил, что 20 апреля ФСБ РФ приказало перевести арестованных в прошлом месяце трех крымских татар в учреждения карательной психиатрии.

"Эти старые тактики случались в прошлом и были отменены, но сейчас они снова возобновляются против политических оппонентов", - подчеркнул дипломат.