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"Зафиксировано много нарушений": Центральный рынок в Полтаве могут закрыть

"Зафиксировано много нарушений": Центральный рынок в Полтаве могут закрыть
20:50 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Полтавская ОГА

Новости Украины:Центральный рынок Полтавы могут снова закрыть.

Центральный продовольственный рынок в Полтаве будет снова закрыт, если его администрация не устранит выявленные нарушения карантина.

Об этом говорит председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов, сообщает сайт облгосадминистрации

"В отношении центрального рынка в Полтаве – во-первых, он не имеет соответствующей регистрации. Во-вторых, сегодня там зафиксировано много нарушений. Поэтому мы будем принимать решение о его закрытии, если администрация не прислушается к замечаниям", - сказал он.

Сотрудники Полтавского отдела полиции составили протокол на администрацию центрального продовольственного рынка за нарушение требований карантина: чиновникам грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

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По словам главы ОГА, по состоянию на утро 1 мая в области открылись 3 рынка: в Лубнах, Гребинке и Полтаве. Самые существенные нарушения зафиксированы на центральном продовольственном рынке в областном центре.

Всего на Полтавщине 43 рынка, которые имеют регистрацию агропродовольственного рынка. В общем рынков 54.

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Все по теме:

Полтава, Рынок, Карантин, Коронавирус, Олег Синегубов.
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