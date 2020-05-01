В Чернигове несмотря на карантин люди массово вышли на прогулки по городу

Новости Украины:Черниговцы в обход карантина начали массово гулять по городу.

Жители Чернигова, несмотря на действующие карантинные ограничения, связанные с опасностью распространения коронавируса, сегодня массово вышли на прогулки по центру города, где расцвели тюльпаны на клумбах и сакуры, высаженные несколько лет назад.

Семьи с детьми можно было встретить на Аллее героев, на Валу, в сквере имени Хмельницкого. Люди, не спеша прогуливались, фотографировали цветущие клумбы. При этом все меньше черниговцев можно встретить на улице в масках, а у заведений, продающих кофе, сладости на вынос, не соблюдается социальная дистанция.

Так же по городу ходят группы подростков. Кореспондент УНИАН была свидетелем, когда полицейская хотела сделать замечание трем ребятам-подросткам в парке, но те надели маски и разошлись в разные стороны - замечания делать было уже некому. А в 100 метрах они сошлись и снова пошли втроем.

Размещенное на этой неделе в Faceebook фото группы подростков на детской площадке, сделанное в центре Чернигова, вызвало оживленное обсуждение - корреспонденты из разных микрорайонов города отмечали, что детей очень редко можно встретить в масках, а детские площадки активно используются юными жителями города и их родителями, « будто никто и не слышал о карантине». Кроме того, черниговцы отметили, что в дискуссиях в соцсетях все чаще стало звучать выражение ”если коронавирус вообще существует”.

По состоянию на 1 мая в Черниговской области выявлен 51 случай заболевания коронавирусом, 4 человека умерли, 8 выздоровели. Собственно в Чернигове зарегистрировано около 10 случаев COVID-19 в разных микрорайонах.