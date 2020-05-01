В Киеве перекроют проезд Борщаговским путепроводом

Новости Украины:В столице из-за ремонта перекроют проезд Борщаговским путепроводом.

С завтрашнего дня в Киеве перекроют до 1 сентября проезд Борщаговским путепроводом в сторону Кольцевой дороги.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на на «Киевавтодор».

«На Борщаговском путепроводе начинается новый этап капитального ремонта. Дорожники открывают движение по всем трем полосам в сторону центра. Зато проезд в сторону Борщаговки будет перекрыто», - говорится в сообщении.

Объехать мост можно несколькими маршрутами: ул. Победы - ул. Святошинская - ул. Жмеринская - ул. Г. Космоса; ул. Голего - ул. Нежинская - просп. Отрадный - ул. 9 Мая - ул. Королева; через кольцевую дорогу.

Во время ремонта заменят балки на первой и второй полосах движения, зальют новую монолитную плиту автопроезда, обустроят многослойную гидроизоляцию, установят деформационные швы типа Maurer.

«Благодаря перекрытию дорожники ремонтные работы выполнят быстрее. Возобновить движение планируют до 1 сентября», - добавили в коммунальной корпорации.