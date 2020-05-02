На Буковине уже более 1700 человек заболели коронавирусом

Новости Украины:В Черновицкой области уже более 1700 человек заболели коронавирусом.

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 78 случаев заражения коронавирусом – с начала эпидемии их общее количество достигло 1745.

Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Сегодня, 1 мая, в Черновицкой области зафиксировано 78 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 25 человек – из Черновцов. Всего сегодня лабораторный центр обработал 488 образцов. Общая численность инфицированных в области с первого установленного случае составляет 1745 человек", - говорится в сообщении.

Председатель ОГА добавил, что 1 мая от коронавирусной инфекции выздоровели шестеро буковинцев.

Напоминаем, по состоянию на 1 мая в Украине зафиксирован 10 861 случай COVID-19, в том числе 272 летальных. Выздоровели 1413 пациентов.