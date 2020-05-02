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Авиакатастрофа под Днипром: стали известны подробности

Авиакатастрофа под Днипром: стали известны подробности
00:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:На борту находился опытный пилот Сергей Горшенин и второй пилот Павел Клемин.

В авиакатастрофе, произошедшей в пятницу, 1 мая, вблизи пгт Слобожанское под Днипром, погибли опытный летчик-инструктор Сергей Горшенин и пилот Павел Клемин.

Об этом в Facebook сообщает Харьковский аэроклуб им В. С. Гризодубовой.

“На борту находился опытный пилот Сергей Горшенин и второй пилот Павел Клемин. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Причины авиакатастрофы выясняются”, - говорится в сообщении.

Сергей Горшенин был главным летным инструктором FTO/TRTO АК «Авиа-Союз», пилотом-инструктором FI, пилотом-экзаменатором FE, экзаменатором инструкторов FIE, чемпионом Украины по пилотажу.

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Уточняется, что полет выполнялся на Grumman American AA-5 - американском легкомоторном четырехместном самолете. Он использовался не только в школах по обучению будущих пилотов, но и авиаперевозчиками, работающими на непротяженных маршрутах.

Напоминаем, в Днепропетровской области, вблизи пгт Слобожанское, упал и загорелся четырехместный самолет. В результате катастрофы погибли два человека.

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Самолет, Днепр, Катастрофа.
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