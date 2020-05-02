Кировоградщина получила украинские тест-системы для диагностики COVID-19

Новости Украины:Кировоградская область получила новые украинские тест-системы.

Кировоградская область получила украинские тест-системы для выявления коронавируса.

Об этом сообщили в преcc-службе Кировоградской ОГА.

"Это 101 набор. Каждый из них рассчитан примерно на 100 обследований", - отметили в пресс-службе.

С ПЦР-системами украинского производства будут работать специалисты вирусологической лаборатории, которые проводят диагностику на COVID-19.

Напомним, еще 14 человек выздоровели от COVID-19 в Кировоградской области.

Напоминаем, на проведение тотального тестирования всех граждан Украины на коронавирус COVID -19 понадобится почти три года.