В Мукачево 4 мая ослабят карантин

Новости Украины:В Мукачево решили ослабить карантинные меры.

В Мукачево Закарпатской области городская комиссия по техногенной и экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила ослабить условия карантина с 4 мая.

Об этом сообщает городской совет Мукачево.

С понедельника в городе позволили открыть торговые центры и посещения парков при условии:

использования посетителями средств защиты - респираторов, или защитных масок;

обеспечения персонала средствами защиты (очками или щитком) и рукавицами;

проведения дезинфекции всех помещений каждые 2 часа;

пребывания в помещении не больше одного посетителя на 10 квадратных метров;

соблюдения дистанции между посетителями не менее 1,5 метра;

наличия дезинфекторов на входе.

Также с понедельника разрешается посещение парков и скверов при соблюдении социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, из-за ослабления карантина в Черкассах полиция открыла производство.

Напоминаем, в Черкассах смягчили карантин для части предпринимателей.

Министр здравоохранения Максим Степанов, находясь с рабочей поездкой в Черкасской области, осудил такое решение городских властей.

Как известно, карантин из-за эпидемии коронавируса, который ввели в Украине с 12 марта, был продлен до 11 мая.