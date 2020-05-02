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В Киеве закрывают часть Борщаговского путепровода

В Киеве закрывают часть Борщаговского путепровода
08:09 Сегодня Телеграф kyivcity.gov.ua Фото: Фейсбук

Новости Украины:Со 2 мая в Киеве закроют проезд по Борщаговскому путепроводу из-за капремонта.

В Киеве со 2 мая закроют проезд по Борщаговскому путепроводу в сторону Кольцевой дороги в связи с проведением капитального ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации. 

Фото: КГГА

"На Борщаговском путепроводе начинается новый этап капитального ремонта. Дорожники открывают движение всеми тремя полосами в сторону центра. Зато проезд в сторону Борщаговки будет перекрыто", — сказано в сообщении.

В частности, во время ремонта заменят балки на 1 и 2 полосах движения, зальют новую монолитную плиту автопроезда, устроят многослойна гидроизоляцию, установят деформационные швы типа "Maurer".

Объехать мост можно несколькими маршрутами:

Через просп. Победы — ул. Святошинская — ул. Жмеринская — ул. Г. Космоса.

Также по ул. Голего — ул. Нежинская — ул. Отрадный — ул. 9 Мая — ул. Королева или же через кольцевую дорогу.

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Киев, КГГА, Ремонт дорог, Борщаговский путепровод.
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