Скачать
Суббота, 02.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 1 мая: планы по ослаблению карантина, трудовая миграция и майские нововведния
Итоги дня 1 мая: планы по ослаблению карантина, трудовая миграция и майские нововведния
В мире продолжает расти количество заражений COVID-19
В мире продолжает расти количество заражений COVID-19
Женская сборная Украины поборется за путевку на Евро осенью
Женская сборная Украины поборется за путевку на Евро осенью
Иван Ветхопещерник: приметы и обряды на 2 мая
Иван Ветхопещерник: приметы и обряды на 2 мая

Боевики усилили обстрелы на Донбассе, есть раненые

Боевики усилили обстрелы на Донбассе, есть раненые
08:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В субботу, 2 мая, пророссийские боевики на Донбассе 9 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего один украинский военный получил ранения.

За последние сутки вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов 1 мая трое украинских воинов получили ранения, еще один - уже сегодня, 2 мая. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстреливал наши позиции неподалеку Богдановки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного и дважды у Тарамчук враг применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Защитников Каменки оккупанты дважды обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Защитников Старогнатовки оккупанты четыре раза обстреляли с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Гнутово и Лебединского вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Невельского зафиксировано использование вражеского автоматического станкового гранатомета.

День в ООС: боевики стреляли из минометов, двое военнослужащих ВСУ ранены

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники трижды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского. Для обстрелов оккупанты использовали 28 мин 120-го калибра, подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

По окраинам Южного и Мироновского враг выпустил 14 мин 120-го калибра, а по нашим позициям неподалеку Новотошковское дважды вел огонь из минометов 82-го калибра - 11 мин.

По населенному пункту Хутор Вольный вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из 82 мм минометов, а неподалеку Майского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов 1 мая трое украинских воинов получили ранения. Потери противника уточняются.

Сегодня, 2 мая, было зафиксировано девять нарушений вооруженными формированиями РФ режима прекращения огня, большинство из которых в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Неподалеку Хутора Свободного враг трижды применял минометы. В общем оккупанты выпустили по нашим позициям 8 мин 120 мм и 51 мина 82-го калибра.

Окраине Крымского враг обстреливал из 120 мм миномета, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По Ореховому противник дважды вел огонь из минометов 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Наши позиции неподалеку Южного захватчики обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики снова блокировали работу ОБСЕ на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" русские оккупанты дважды вели огонь по позициям Объединенных сил у Авдеевки, использовав минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Сегодня, 2 мая, в результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОБСЕ, Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой у Вас цвет глаз? Этот тест определить главные черты Вашего характера
02 Новый клип на песню "Беги" Златы Огневич покоряет просторы интернета (Видео)
03 В Катаре из-за шторма столкнулись два пассажирских самолета (видео)
04 Кейт Миддлтон приобщает двухлетнего принца Луи к семейным традициям
05 В Днепропетровской области разбился самолет: есть погибшие (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
Боевики усилили обстрелы на Донбассе, есть раненые
Боевики усилили обстрелы на Донбассе, есть раненые
Минздрав: Украине удалось избежать итальянского сценария с коронавирусом
Минздрав: Украине удалось избежать итальянского сценария
Рецепт дня: Карамельный кекс с финиками
Рецепт дня: Карамельный кекс с финиками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь