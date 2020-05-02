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Карантин на майские праздники: на въезде в курортную Кирилловку установили КПП

Карантин на майские праздники: на въезде в курортную Кирилловку установили КПП
14:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Полиция

Новости Украины:В Запорожской области на майские праздники усилили противоэпидемические мероприятия.

Из-за пандемии коронавируса в Запорожской области на майские праздники усилили противоэпидемические меры, в частности установили дополнительные контрольно-пропускные посты на автомобильных дорогах, ведущих к побережью Азовского моря. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Разработанчеткий механизм осуществления проезда через КПП транспортными средствами. Всем водителям измеряем температуру, проверяем документы и вносим информацию (номер авто, ФИО водителя и время въезда в поселок) в специальный журнал", - рассказал журналистам сотрудник полиции, несущий службу на КПП.

По словам правоохранителей, в Кирилловку в настоящее время въезжают местные жители, а также руководители и работники баз отдыха, расположенных на побережье.

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Дорога, ведущая к курортному поселку, 1 мая была пустой, отдыхающих не было.

Как ранее сообщалось, дополнительные КПП работают с 08.00 30 апреля до 08.00 4 мая и с 08.00 8 мая до 23.59 11 мая. Они установлены с целью недопущения въезда без необходимости граждан из других районов области и регионов страны.

По состоянию на утро 2 мая в области зарегистрировано 267 случаев заболевания COVID-19.

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Полиция, КПП, Карантин, Коронавирус, Кирилловка.
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