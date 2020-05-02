Ослабление карантина в Черкассах: полиция начала проверку

Новости Украины:Полиция начала проверку на нарушение санитарных норм после ослабления карантина в Черкассах.

В Черкассах работают следственно-оперативные группы с целью выявления нарушений санитарных правил и норм относительно предотвращения заболеваемости в рамках уголовного производства по факту принятия решения об ослаблении карантина.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Отмечается, что на основании публикаций в сети Интернет внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действиях должностных лиц Черкасского городского совета при принятии решения об ослаблении карантина на территории Черкасс.

"В настоящее время в городе Черкассы работают следственно-оперативные группы с целью выявления нарушений санитарных правил и норм по предотвращению заболевания. Кроме того, с целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории г. Черкассы Черкасским отделом полиции ГУНП в Черкасской области созданы мобильные группы по проведению превентивной работы среди представителей малого и среднего бизнеса и принятию мер относительно недопущения распространения заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19", - сказано в сообщении.

Следствие продолжается, следователями и процессуальными руководителями разработан план первоочередных следственных (розыскных) действий, принимаются меры по всестороннему, полному и беспристрастному расследованию обстоятельств происшествия.

Ход расследования указанного производства контролируется органами прокуратуры Черкасской области.

Как сообщалось ранее, с 30 апреля горисполком Черкасс смягчил карантинные ограничения.

На такой шаг власти пошли после многочисленных обращений предпринимателей, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Городской голова Черкасс Бондаренко заявил, что в городе нет никакой угрозы вспышки коронавируса.

1 мая полиция начала уголовное производство из-за смягчения властью Черкасс карантинных мероприятий.

В тот же день на своей странице в Facebook Бондаренко обнародовал фото с СМС-сообщениями, в которых его предупреждают об аресте, если он "не успокоит свои таланты". Мэр Черкасс утверждает, что это сообщение якобы прислал ему Трофимов.

Сегодня, 2 мая, в Офисе президента опровергли утверждение Бондаренко о том, что Трофимов якобы посылал ему СМС-сообщения.

Вместе с тем в Офисе президента отметили, что действия мэра и горисполкома Черкасс должны получить надлежащую юридическую оценку.