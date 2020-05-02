На Житомирщине град повредил всходы овощей

Новости Украины:На Житомирщине сильный град побил будущий урожай овощей.

В Житомирской области в Черняховском районе сегодня в течение почти получаса шел град.

Как передает корреспондент УНИАН, ставший очевидцем непогоды, в селе Высокое Черняховского района град побил всходы овощей.

Теперь крестьяне опасаются за урожай овощей.

В соседнем селе Видибор Черняховского района град сильно побил клубнику, всходы лука, чеснока и перца, которые хозяева не успели накрыть.

Убытки от непогоды устанавливаются.

Напоминаем, в столице Катара Дохе из-за сильного шторма столкнулись два пассажирских самолета Qatar Airways. Видео инцидента, который произошел 30 апреля, опубликовано в Twitter портала Aeronews.